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Şehit Er Metehan İnaltekin son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Yüksekova'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.

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Şehit Er Metehan İnaltekin son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İnaltekin'in Seyhan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, helallik için Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin annesi Bahar ve babası Salih İnaltekin oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

İnaltekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Nişanlı olan şehidin 3 çocuklu ailenin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Aslankaraş mevkisinde dün askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Metehan İnaltekin
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