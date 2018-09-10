Hicri 1440 yılı bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak. Hicri yeni yıl başlangıcı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve ashabının 1440 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı kabul ediliyor.

"Hürmet edilmesi gereken" anlamına da gelen muharrem ayı, İslam alemi için büyük önem taşıyan aylardan biri olarak biliniyor. "Aşure günü" de hicri yeni yılın başlangıcı olan muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor.

"Kur'an-ı Kerim'in bütün mesajları hicri takvim esaslı inmiştir"

Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM) Başkanı Erhan Bağ, hicri yılbaşılarının kandil geceleri gibi kutlanan bir gece olmadığını ancak farkındalık için çeşitli hatırlatmaların yapılmasının çok iyi olacağını söyledi.

Bağ, Türkiye'de ve İslam ümmeti içinde Aşure gününün de genel olarak bilindiğini dile getirdi.

Hicri yeni yılın, 10 Eylül günü akşam namazı vaktinin girmesiyle başladığını belirten Bağ, "Kur'an-ı Kerim'in bütün mesajları hicri takvim esaslı inmiştir. Ramazan ayında tuttuğumuz oruç ve haccın ne zaman yapılacağı hicri takvime göredir. Bütün kutsal gecelerin ve günlerin kutlamaları hicri takvime göre olur. Kurban ibadeti de ay takvimine göre belirlenir, bütün ibadetlerimiz hicri takvime göredir, güneş takvimini esas alan tek bir ibadetimiz var, o da namazımız" dedi.

Bağ, hicri takvimin insanlık tarihi boyunca kullanılan bir takvim olduğunu ifade ederek, bunun "yeni bir icat olmadığını" vurguladı.

"Değişim için yeni bir başlangıç" sloganı

HİTAM Başkanı Erhan Bağ, İstanbul'da yaklaşık 10 büyük meydanda hicri yeni yıl başlangıç programlarını icra edeceklerine dikkat çekerek, bu sene yönetim kurulu olarak hicri 1440 yeni yıl başlangıcını "Değişim için yeni bir başlangıç" sloganıyla karşılamayı kararlaştırdıklarını anlattı.

Bağ, İslam'ın bir bütün olduğuna vurgu yaptı.

"Bütün peygamberlerin getirdiği, İslam'dır. Bunun uygulama şekilleri farklıdır. İslam'ın her döneminde Aşure günü mutlaka Müslümanlar arasında değerlendirilmiş ve anılmıştır. Aşure Gününde Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin kıssaları, başlarına gelen çeşitli olaylar cereyan etmiştir, o güne tekabül ettiği kayıtlarda geçmektedir ve çok önemli, mübarek bir gündür. Aynı zamanda bu günleri oruçlu geçirmek çok tavsiye edilmiştir."

"Mevlid Kandili'nin hicri takvime göre yapılması işin aslına uygun yapıldığını gösteriyor"

Bağ, 20 Nisan ve devamındaki haftanın "Kutlu Doğum Haftası" adıyla Türkiye'de uzun yıllar kutlandığını söyledi.

"Bu haftanın dini bir bağlayıcılığı, kaynağı yok. O yüzden İslam'ın ibadet ruhuna yakışmayan şeyler yapılmaya başlanmıştı. Hamdolsun geçen seneden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve devletin almış olduğu kararlarla beraber bu garabet ortadan kalkmış oldu. Bunun Mevlid Kandili'nde, hicri 12 Rebi'ul Evvel gecesinde yapılması işin tam ve aslına uygun bir şekilde yapıldığını gösteriyor."

Kaynak: AA