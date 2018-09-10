Pendik'teki rehine krizi çözüldü

İstanbul Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde stajyer memur olan kadın çalışan, asker olduğu belirtilen nişanlısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İstanbul'daki rehine krizi çözüldü. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Esra Sayın aktarıyor. https://t.co/ugEGHA7Uu3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Eylül 2018

Bir süre sonra burada silahlı rehin alma ihbarının yapılmasının ardından, okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kadın personelin silahlı şahıs tarafından okulun tuvaletinde rehin alınması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci ekipler de olay yerine geldi.

Polisler okulda bulunan herkesi olay yerinden uzaklaştırdı

Özel harekat polisleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek Lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.

Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) 10 Eylül 2018

Polisin çabaları sonuç verdi

Öğrenci bulunmayan okuldaki 1,5 saat süren müzakere çalışmaları sonuç verdi. Zanlı ikna edilerek teslim oldu. Rehine ve zanlının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ifadelerinin alınması için polis tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA