"Dağı taşı dolaşacak bir efsaneydi bu.

Dilden dile ulaşacak, aşkı için şehit olmuş

Teğmen Oğuzhan'ın efsanesi idi."

Jandarma Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Harp Okulu’ndan çıktıktan bir yıl sonra pilot olacağını hayal ederek yazdı bu satırları. Şehadet yeminini o gün etmişti.

28 yılını verdi, Türkiye'nin her köşesinde görev yaptı. İsminin başındaki her bir sıfatı hakkıyla yerine getirdi. Fedakar kahraman "son bir kez daha" dedi, emeklilik dilekçesini bir kenara bıraktı ve Kahramanmaraş'a depremzedelerin yanına koştu.

Yıllar önce verdiği yemin gibi kahramanca şehit düştü Albay Oğuzhan Adalıoğlu.

"Hayatının tamamında örnek oldu"

Jandarma Pilot Albay Serdar Koçdaş: 1991 yılından beri, Harp Okulu’ndan geldiğimiz günden beri beraberdik. Van depreminde oradaydı. 1999 depreminde de beraber görev yaptık. O, kahramanlığına yakışır bir şekilde hayatının tamamında örnek oldu. Bu deprem olduğunda eşiyle istişare edip 'Depreme biz de gidelim. Yardım edelim, elimizden ne gelirse yapalım" demişler. Orada da Mi-17 ile gece görüş gözlüğüyle ilk gece uçuşlarını yaptılar. O gece bazı insanlarımız kurtulabildiyse bunun bir sebebi de Oğuzhan Adalıoğlu’dur.

Jandarma Ankara Havacılık Başkanlığı'nda öğretmen pilottu Kıdemli Albay. Deprem bölgesinde çalışırken, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervane çarpması sonucu şehit oldu. Oğuzhan Albay artık yok ama teşkilata kattıkları hafızalarda.

"Şehadetinden sonra da ülkesine hizmet etmeye devam edecek"

Jandarma Pilot Albay Serdar Koçdaş: Şu an aramızda yok ama önümüzdeki yangınları söndürürken Oğuzhan Adalıoğlu’nun katkısıyla yapılan gece görüş gözlüklerini kullanacağız. Bu anlamda bakarsak o aslında şehadetinden sonra da ülkesine hizmet etmeye devam etmiş olacak. İnsanlar şehadete giderken bilmezler ama isterler. Oğuzhan Adalığolu Albayım şehadetine isteyerek, severek ve bilerek gitti.

Jandarma Pilot Teğmen Emre Ertane: Oğuzhan Albay bizim hayatımızda, mesleğimizde örnek almamız gereken bir komutanımızdı. Bir öğretmendi... Daima bizde izi olacak. Şunu öğretmişti: Pilot olduktan sonra hiçbir şey bitmiyor, yeni başlıyor. Yürümemiz gereken çok uzun bir yol var. Uçmamız gereken semalar var...

Jandarma Pilot Yarbay Aydın Güler: Pilotluk hayatıma başladığım ilk günlerden beri mesai arkadaşımdı. Şu an uçmakta olduğum tüm helikopterlerin intibakını kendisi vermiştir. Aynı kokpitte beraber operasyonlara katıldık çoğu personelimizin üzerinde emeği büyüktür. Hatta jandarma havacılık teşkilatımızın ilk öğretmen pilotlarından. Bizler hakkımızı sonuna kadar helal ettik. İnşallah kendisi de etmiştir.

Oğuzhan Albay'dan geriye yetiştirdiği öğrenciler ve bir de yazdığı dizeler kaldı:

"Denizlerin dibinde,

Dağların yücesinde,

Nitekim kartal yuvası göklerde,

Bir çığır açan,

Sonsuz bir efsaneydi bu."

Kamera: İsmail Dostoğlu