Midibüsüyle D-100 karayolu üzerinde seyreden Erhan Y., Pendik'te bazı araçlara çarptıktan sonra kaçtı.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü Erhan Y, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde polisler tarafından durdurulmak istendi.

Kaçmaya devam eden Erhan Y.'nin kullandığı araç, Bahçelievler Fetih Caddesi'nde önünü kesen polis aracına çarptı.

Kaçtığı sırada yol üzerinde çok sayıda araca çarparak hasara neden olan Erhan Y. gözaltına alındı.