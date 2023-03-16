Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te başlayan kovalamaca Bahçelievler'de bitti
[Fotograf: AA]
İstanbul Pendik'te kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince Bahçelievler'de gözaltına alındı.
Midibüsüyle D-100 karayolu üzerinde seyreden Erhan Y., Pendik'te bazı araçlara çarptıktan sonra kaçtı.
Polis ekiplerinin peşine düştüğü Erhan Y, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde polisler tarafından durdurulmak istendi.
Kaçmaya devam eden Erhan Y.'nin kullandığı araç, Bahçelievler Fetih Caddesi'nde önünü kesen polis aracına çarptı.
Kaçtığı sırada yol üzerinde çok sayıda araca çarparak hasara neden olan Erhan Y. gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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