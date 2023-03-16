Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
D-750 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Satılmış A. idaresindekiotomobil, Aktaşköyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada otomobilde bulunan Kezban Bilir olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gülender A. yaralandı.
Durumu ağır olan yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kezban Bilir'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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