Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı
Bakım çalışması nedeniyle gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılan Avrasya Tüneli, yeniden trafiğe açıldı.
Avrasya Tüneli'nde bugün planlı bakım çalışması yapıldı.
Çalışma nedeniyle, tünel gece yarısı trafiğe kapatıldı.
İki yönde kapatılan Avrasya Tüneli, çalışmaların sona erdiği sabah 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul
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