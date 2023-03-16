Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü MLKP üyesi 9 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü MLKP operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.
İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Etiketler: İstanbul Terörle Mücadele
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