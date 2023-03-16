Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 5 FETÖ şüphelisine gözaltı
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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