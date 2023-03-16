Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 67 gözaltı
Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, evlerde ve araçlarda yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 tüfek ele geçirildi, 67 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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