İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, evlerde ve araçlarda yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 tüfek ele geçirildi, 67 şüpheli gözaltına alındı.