Ali Çelik yönetimindeki otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Ağcayazı mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Çakın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sacide Çelik, Yiğit Furkan Çelik, Rabia Çelik, Fatma Çelik ve Nazife Çapkın, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan Rabia ile Yiğit Furkan Çelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, Fatma Çelik ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.