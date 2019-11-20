Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılması için başlattığı projede sona gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje ile amaçlananları şöyle anlattı:

"Tüm şehirlere ait Türkiye'nin 3 boyutu dijital ikizi oluşturuldu. Dünyada bir ilki başardığımız projeyle afetlere önceden önlem alacak, kaçak yapıları tespit edeceğiz. Yeni yapılacak binaların şehrin silüetine etkisi önceden tespit edilecek ve silüeti bozan yapılara izin verilmeyecek. İmar barışına girmeyen yapılar yazılım ile saptanacak."

Kaynak: AA