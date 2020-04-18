İçişleri Bakanlığı koronavirüs tebdirleri kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

Seyahat izin belgesine kimler başvurabilir?

Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.

Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden geldi.