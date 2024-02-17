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Türkiye
AA 17.02.2024 21:41

Şehidimiz Salih Ay'ın şehadet haberi Erzincan'daki ailesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidimiz Salih Ay'ın şehadet haberi Erzincan'daki ailesine verildi

Kavakyolu Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Atilla Ay'a şehadet haberini, Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve beraberindeki yetkililer verdi.

Babaevine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı, şehit ailesinin yakınları ile komşuları taziye için geldi.

Şehit Salih Ay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincanlı hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, vatanımız ve al bayrağımız uğruna şehit olmuştur. Cesur yüreği ve kahramanlığıyla milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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