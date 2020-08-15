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Sedef Adası açıklarında 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne, halatla kıyıya çekildi. Teknenin içindeki 3 kişi kurtarıldı.
3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne Sedef Adası açıklarında sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekiplerince, halatla bağlanarak Pendik Marina'ya çekilen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Etiketler: Sedef Adası açıkları Kıyı Emniyeti ekipleriSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:35
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