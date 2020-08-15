Haber Giriş: Kaynak: AA
Kazdağları'nda orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kartal Çeşmesi mevkisinde sahibinin 2 hafta önce vefat ettiği belirlenen bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının ormana sıçraması üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 7 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 3 tanker ile çok sayıda personel sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kazdağları'nda orman yangını balıkesir kazdağlarıSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:12
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