Haber Giriş: Kaynak: AA
Gebze'de minibüs devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ferdi Bektaş'ın kullandığı 41 P 9534 plakalı minibüs, D-100 Karayolunda İstanbul yönüne giderken küçük sanayi sitesi mevkisinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.
Minibüsteki özel güvenlik şirketi çalışanı 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: minibüs kaza kocaeli gebzeSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 01:41
Sıradaki Haber
Maltepe'de bekçilere ateş eden hırsızlık zanlıları tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz