Scooter denetimleri arttı: Kullanım kuralları neler?
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafik polisleri elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yaptı. Denetime takılan 12 kişiye 4 bin 662 lira trafik cezası kesildi. Peki scooter kullanımında kurallar neler. Denetimlerde nelere dikkat ediliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yaptı.
Kaldırımda scooter ve motosiklet kullananları durdurdu. 10 kişiye scooter birden fazla kişi seyahat ettiği, 2 kişiye de kask takmadığı ve trafik levhalarını dikkate almadığı için toplam 4 bin 662 lira trafik cezası kesildi.
Scooter kullanımında kurallar neler?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, scooterlar, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülemeyecek.
Scooterlar, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 kilometre üzerinde olan karayollarında ve yaya yollarında kullanılamayacak.
Sürücüler en az 16 yaşında olmalı
Scooterların azami hız sınırıda 25 kilometre olarak kararlaştırıldı. Kullanım için yaş sınırı da 16 olarak belirlendi.
Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak. Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek.
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