İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yaptı.

Kaldırımda scooter ve motosiklet kullananları durdurdu. 10 kişiye scooter birden fazla kişi seyahat ettiği, 2 kişiye de kask takmadığı ve trafik levhalarını dikkate almadığı için toplam 4 bin 662 lira trafik cezası kesildi.

Scooter kullanımında kurallar neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, scooterlar, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülemeyecek.

Scooterlar, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 kilometre üzerinde olan karayollarında ve yaya yollarında kullanılamayacak.

[Grafik: TRT Haber]

Sürücüler en az 16 yaşında olmalı

Scooterların azami hız sınırıda 25 kilometre olarak kararlaştırıldı. Kullanım için yaş sınırı da 16 olarak belirlendi.

Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak. Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek.

Scooter sürücülerinin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şeridi işgal etmesi de, başka araçlara tutunup kullanarak sürmeleri de yasak. Kullanıcıların scooterları iki elleriyle kullanmaları zorunlu.

Scooterlara birden fazla kişi binemeyecek, sırtta taşınan eşyalar dışında scooterlarda yük taşınamayacak.

Kullanılan scooterlar nelere sahip olmalı

Kullanılan scooterlarda fren mekanizması aktif olmalı. Önde, beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde far, arkada da kırmızı renkte ışık ve kırmızı reflektör yer almalı. Ayrıca scooterlarda 30 metreden duyulabilecek zil, korna veya benzeri ses aleti bulunmalı.