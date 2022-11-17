Türk bayrağı çalındı diye düşünüldü, gerçek çok başka çıktı...

3 çocuğun milli takımın maçında sallamak için bayrağı aldığı anlaşıldı. Polis, o çocukları aldı, maça götürdü.

Diyarbakır'da bir aile sağlık merkezindeki göndere çekili Türk bayrağının çalındığı bilgisi polislere ulaştı.

Evde maç izlerken bayrak sallamak istediler

İz süren polisler, küçük yaştaki 3 arkadaşın bayrağı evde Türkiye-İskoçya futbol maçını evde izlerken sallamak için aldığı anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, çocukları önce evlerinde ziyaret etti. Onlara Türk bayrağı ile milli takım forması hediye etti, maçı sahada izlemeye davet etti.

Maç saatine doğru da çocukları evlerinden alarak stadyuma götürdü.

Ve o an geldi, maç başladı.

Çocuklar ilk defa stadyum gördü

İlk defa bir stadyumda maç izleyen çocuklar, millilerin mücadelesini heyecanla takip etti. Ellerinde Türk bayrağıyla ay yıldızlıları destekledi.

Maç heyecanını ilk kez tribünde yaşayan çocuklar, karşılaşmadan sonra polisler tarafından evlerine bırakıldı.

Kamera: Erkan Günay