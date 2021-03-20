Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarp Sınır Kapısı’nda 771 bin 500 adet kaçak salatalık tohumu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş ve piyasa değeri yaklaşık 343 bin lira olan 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi.
Sarp Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Rus uyruklu vatandaş R.R.'nin kullandığı minibüste şüphe üzerine arama yaptı.
Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada, toplamda bin 289 pakette 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu bulundu.
Sürücü R.R. gözaltına alınırken, kaçak hibrit salatalık tohumlarına el konuldu.
Ele geçirilen hibrit salatalık tohumlarının piyasa değerinin yaklaşık 343 bin 97 lira 85 kuruş olduğu belirtildi.
Etiketler: Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Bölgesel tren seferleri yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz