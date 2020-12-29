Edirne’nin Keşan Belediyesi, bölgede yaşanan su sıkıntısını çözmek için hazırladığı projenin ihalesini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgedeki sıkıntıların önüne geçerek, vatandaşlara sağlıklı, içilebilir ve temiz su sağlayacaklarını ifade etti.

Erikli bölgesinde yaz aylarındaki su ihtiyacının günlük 7 bin ton civarına ulaştığını aktaran Helvacıoğu, uzun yıllardır beklenen bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor

Proje kapsamında toplam 55 bin 694 metre hat döşenerek, 3 su deposu, paket arıtma tesisi, terfi merkezi ve 2 içme suyu kuyusu yapılacağını ve çalışmaları 6 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları söyledi:

“Erikli'yi suya kavuşturacak projemizin sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme ile Kocaali'de bulunan kuyulara enerji nakil hattı, su depoları, paket arıtma tesisi yapılması, Erikli köyünde yapılacak su deposuna kadar terfi hattı yapılması, akabinde de Erikli sahiline yeni içme suyu şebeke hattı çekilmesi işlerini kapsamaktadır. İşin tamamlanması için belirlediğimiz süre 180 gündür. İçme suyu hatları yenilenecek ve altyapıda büyük dönüşüm yaşanacak.”

