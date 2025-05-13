Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2025 11:44

Şarlıurfa'da servis minibüsleri çarpıştı: 28 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Şarlıurfa'da servis minibüsleri çarpıştı: 28 yaralı
[Fotograf: AA]

M.S. yönetimindeki servis minibüsü, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki servis minibüsü önündeki araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmenlerin bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Şanlıurfa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'daki son deprem Marmara'da beklenenle bağlantılı mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
İletişim Başkanı Altun: 'Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz
12:44
Cevdet Yılmaz: Bağımlılıklarla mücadele, devlet politikamızın bir parçası
12:30
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 3 sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
12:22
ABD'den İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar
12:24
İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi
12:17
İSEDAK 41. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da başladı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ