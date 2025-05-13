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Türkiye
DHA 13.05.2025 10:09

Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı

Muğla'da tasmasından sahipli olduğu ve kaçtığı sanılan bir maymun, birçok kişiyi peşine taktı. Jandarma ekipleri tarafından güçlükle yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Ula'nın Kızılağaç mahallesinde, bir maymunun dolaştığını görenler, durumu mahalle muhtarı Güler Keleş'e bildirdi.

Kısa zamanda maymunun bulunduğu bölgeye giden muhtar Keleş, aç olan hayvana muz vererek besledikten sonra jandarmaya bilgi verdi.

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre peşinden koştukları maymunu yakalayıp, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Maymunun kafesinden kaçtığı ve tasmasından sahipli olduğu düşünüldüğü bildirildi.

Maymunun sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı

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Muğla Milli Parklar
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Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
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