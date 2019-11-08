Kırşehir ve Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyüne gitti.

Şarjmatik cihazı ile kumar oynatmışlar

Köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelenen ekipler inceleme yaptı.

Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle slot makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.

Üzerinde şarjmatik yazan ve şarj kabloları da çıkarılmamış vaziyette bulunan cihaza el koyan ekipler, kahvehane sahibi oldukları iddia edilen O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA