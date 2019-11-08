Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler08 Kasım 2019 Cuma 16:58 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 17:05
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki turistik bir köyde, içerisine slot tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.
Kırşehir ve Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyüne gitti.
Şarjmatik cihazı ile kumar oynatmışlar
Köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelenen ekipler inceleme yaptı.
Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle slot makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.
Üzerinde şarjmatik yazan ve şarj kabloları da çıkarılmamış vaziyette bulunan cihaza el koyan ekipler, kahvehane sahibi oldukları iddia edilen O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: AA