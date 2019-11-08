Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyon, baba Şaban ve anne Atika Vatan ile görüştü. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Cengiz Aydoğdu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyu gündemini meşgul eden, vicdanları yaralayan, herkesi çok üzen acılı bir ölümün aydınlatılması için burada olduklarını söyledi.

Esasen konunun yargıda olduğunu belirten Aydoğdu, "Devam eden bir soruşturma üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kararıyla oluşturulan araştırma komisyonu olarak biz daha çok bu işin seyrini inceleyeceğiz." dedi.

Aydoğdu, demokratik devletin iki esası olduğuna işaret ederek, "Birisi Meclis, diğeri milletin devletine olan güveni. Bu güven dediğimiz şeyin tezahürü öncelikle Meclistedir, sonra devletin adaletindedir. Burada milletvekiline, belediye başkanına, muhtarına, ülkenin yönetilmesi için kendisini yöneteceklere oy veren vatandaş aynı zamanda kendi adına karar veren adaletin de aydınlık temiz dürüst olmasını ister. Esasen 'adalet mülkün temelidir' sözünün dayanağı da budur." diye konuştu.

Adalete güvendiklerini vurgulayan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Şu anda mahkemede devam eden bir süreç, adalet süreci. Bu süreçte kamuoyundaki bu acıları da dindirmek, bir de Meclisin bakış açısıyla bakmak... Elbette son söz Türk adaletinin olacaktır. Biz elimizden gelen hassasiyetle, elimizden gelen dikkatle kesinlikle yargının işine karışmadan, yasama, yargı kuvvetler ayrılığındaki hassasiyete dikkat ederek ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bu tür bir araştırma önergesinde milletin beklediği hassasiyetlere cevap verecek, vicdanlardaki soruları aydınlatacak, yargıya güveni tekrar pekiştirecek bir netice alacağımızı umuyoruz, o gayretle çalışıyoruz. Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim, bizler birbirimize emanetiz, millet olmak böyle bir şey."

Aydoğdu, komisyon çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Burada aileyi dinledik, konuyla alakası olan bazı arkadaşları dinleyeceğiz, olay yerini göreceğiz, Ankara'da çalışmalarımızı devam edeceğiz. Burada konunun aydınlatılması için kafalarda soru kalmaması için gerekli görülen üye arkadaşlarımızın veya kamuoyunda beklenti oluşturabilecek bütün dinlemeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 2018 yılında Giresun'da hayatını kaybetti. Ancak ölüm nedeni kesin olarak aydınlatılamadı.

Kaynak: AA