"MİT mensubuyuz" diyerek dolandırıcılık yapan çift yakalandı08 Kasım 2019 Cuma 16:41 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 17:07
Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı, görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.Ö. ile sevgilisi A.S., polis tarafından yakalandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kişiler tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi.
Şikâyetin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, nüfus cüzdanı, noterden vekâletname asılları, dijital materyaller, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu, şüphelilerin iki kişiyi de 20 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA