Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kişiler tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi.

Şikâyetin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, nüfus cüzdanı, noterden vekâletname asılları, dijital materyaller, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu, şüphelilerin iki kişiyi de 20 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA