DHA 24.05.2026 15:09

Sarıyer'de yokuşta kayan hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Sarıyer'de yokuşta geri kayan hafriyat yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

[Fotograf: DHA]

Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Behçet Duman idaresindeki hafriyat kamyonu yokuştan çıkmaya çalıştığı sırada önünde ilerleyen otomobilin aniden durması üzerine fren yaptı. Tekrar kalkış yapmaya çalışan kamyon yokuşta geri kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan araç, bir sitenin bahçe duvarına çarparak devrilirken kamyonundaki molozlar da yola döküldü.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

