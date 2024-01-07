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Türkiye
AA 07.01.2024 09:58

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Toplanma alanına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi, gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

10 binler duaların ardından yürüyüşe geçti

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yürüyüş güzergahındaki evlerde oturan kadınlar ile bazı vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri yürüyüşe katılanlara ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.

Alanda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tiyatro ekibi, Hüseyin Özer'in yönetmenliğinde canlandırma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da gösteri yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türk Yıldızları ve "Çelik Kanatlar" gösteri yapacak

Burada devam edecek programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak; bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.

Bakanların konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak; Türk Yıldızları ve "Çelik Kanatlar" tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

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