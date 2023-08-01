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Türkiye
AA 01.08.2023 16:44

Şarampole devrilen otobüste yaralanan yolcu: Şoför uyuyakaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı otobüs kazasından yaralı kurtulan Sinan Kırıktaş, kaza öncesi otobüs şoförünün uyuduğunu öne sürdü.

Şarampole devrilen otobüste yaralanan yolcu: Şoför uyuyakaldı

Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 2 gün önce sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüste yaralanan 11 kişinin tedavisi, Kars, Erzurum ve Iğdır'daki hastanelerde devam ediyor.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, kazada yaralanıp Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi gören yolcuları ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu'dan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kars'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Kars'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Sinan Kırıktaş, gazetecilere, Ankara'dan annesi ve yeğenleriyle Kars'a gelmek için otobüse bindiğini söyledi.

"Şoför uyuyakaldı" iddiası

Otobüste ön sıralarda oturduklarını ifade eden Kırıktaş, "Ben uyumuyordum, annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuyakaldı, bir anda 'abi abi' dedim kafasını kaldırdı. O panikle sağ, sol yapayım derken aşağı düştük. Ondan sonra sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ncı taklada ben camdan fırladım." dedi.

Kırıktaş, yakınlarının kazada yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Yaralılardan Hatice Ekinci (55) de yaşadıklarını anlatarak, Vali Vekili Tuna'dan ailesinin bulunduğu Ankara'ya nakledilmesini istedi.

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 2 gün önce Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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