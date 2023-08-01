Kamyonete pitbull girdi, sürücü saatlerce yardım bekledi

Ahmet Aydın, gece saat 01.00 civarında kamyonetle Söke-Bodrum kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Yakıt dolumu sırasında açık bırakılan kapıdan içeriye Pitbull cinsi köpek girdi. Bu sırada kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarı attı.

Tüm çabalarına rağmen köpeği kamyonetten indiremeyen Ahmet Aydın, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin tehlikeli ırk olması nedeniyle müdahale edemedi.

Hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı.

Köpek, saat 7.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.