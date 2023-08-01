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Türkiye
AA 01.08.2023 15:37

Kamyonete pitbull girdi, sürücü saatlerce yardım bekledi

Aydın Söke'de yakıt alan bir kamyonete binen sahipsiz pitbull tüm çabalara rağmen araçtan inmeyince, çevredekilere saldırabileceğinden endişe eden sürücü 6 saat veteriner hekim bekledi.

Kamyonete pitbull girdi, sürücü saatlerce yardım bekledi
[Fotograf: AA]

Ahmet Aydın, gece saat 01.00 civarında kamyonetle Söke-Bodrum kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Yakıt dolumu sırasında açık bırakılan kapıdan içeriye Pitbull cinsi köpek girdi. Bu sırada kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarı attı.

Tüm çabalarına rağmen köpeği kamyonetten indiremeyen Ahmet Aydın, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin tehlikeli ırk olması nedeniyle müdahale edemedi.

Kamyonete pitbull girdi, sürücü saatlerce yardım bekledi

Hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı.

Köpek, saat 7.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kamyonete pitbull girdi, sürücü saatlerce yardım bekledi

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