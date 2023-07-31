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Türkiye
AA 31.07.2023 09:34

Kars'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kars'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra dün sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüsten ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Celal Kaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 7 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

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