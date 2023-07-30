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Türkiye
TRT Haber-AA 30.07.2023 09:08

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç, Kars'ta meydana gelen kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetti, 22 vatandaş yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

Kars Valisi Öksüz: Yaralılardan durumları ağır olanlar var

Kars Valisi Türker Öksüz,  kazada 7 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Kars'ta yolcu otobüsünün seyir halindeyken şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç, şunları kaydetti:

"Kars'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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Kars Trafik Kazası
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