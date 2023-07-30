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Türkiye
İHA 30.07.2023 08:04

E-5 Karayolu’nda otomobil bariyere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bakırköy E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilde sürücü Mertcan A. olay yerinde hayatını kaybetti.

E-5 Karayolu’nda otomobil bariyere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Saat 06.30 sıralarında Bakırköy E-5 Karayolu Sefaköy istikametinde meydana gelen kaada E-5 Karayolu Sefaköy istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mertcan A. direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

E-5 Karayolu’nda otomobil bariyere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Demir bariyerler otomobilin ön camından girdi arka camından çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sürücü Mertcan A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kazada demir bariyerler otomobilin ön camından girerken arka camından çıktığı görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırdı.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu’nda trafik yan yoldan sağlanırken otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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