Tur minibüsü tırla çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda Kazakistan uyruklu turistleri taşıyan M.O. yönetimindeki tur minibüsü, trafik ışıklarındaki Ü.P. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tur minibüsü şoförü ile Ukrayna uyruklu rehber D.V'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
6'sı ağır 12 turist çevre hastanelere kaldırıldı
Kazada yaralanan 6'sı ağır 12 turist, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Tır şoförü Ü.P. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.