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Türkiye
İHA 30.07.2023 08:11

Hafif ticari araca tren çaptı: Yaralı sürücü canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü

Elazığ'da tren, hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücü, canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, tarlaya sakladığı tütün ise jandarma tarafından bulunarak el konuldu.

Hafif ticari araca tren çaptı: Yaralı sürücü canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü
[Fotograf: İHA]

Saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Durupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Elazığ istikametine seyir halinde olan yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan H.K. idaresindeki hafif ticari araca çaptı.

Çarpmanın etkisi ile araç tarlaya savrulurken araç sürücüsü ise yaralandı.

Makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fakat bu sırada yaralı sürücü H.K., canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü. Araçtan inen sürücü, jandarma ekipleri gelmeden 30 torba halinde yaklaşık 160 kilo kaçak kıyılmış tütünü araçtan indirerek tarlaya taşıdı ve üzerini bir bezle örterek sakladı. Ardından sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafif ticari araca tren çaptı: Yaralı sürücü canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü

Olay yerine gelen ve inceme yapan Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin gözünden tarlaya saklanan kaçak tütünler kaçmadı.

Jandarma ekipleri tütünlere el koydu.

Öte yandan Adıyaman'dan Elazığ'a geldiği öğrenilen sürücünün Elazığ- Malatya anayolu üzerinde bulunan Hankendi Jandarma Kontrol noktasında yakalanmamak için köy yolunu kullandığı iddia edildi.

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