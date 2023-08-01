Çay içerken sırtına yorgun mermi isabet etti

Olay, geçen hafta pazar günü saat 18.30 sıralarında Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi.

Üç arkadaşıyla birlikte kafede çay içen Hakan Mutlu'ya, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.

Sırtından yaralanan Mutlu, acı içinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"İlk başta bir şeyin beni ısırdığını sandım"

Kendisine isabet eden mermiden önce 7-8 el silah sesi duyduğunu belirten Hakan Mutlu, "İlk başta bir şeyin beni ısırdığını sandım. Silah atışları poligonlarda yapılmalı. Bu tür olayların ülkemizde yaşanmaması gerekir. Ben bu kadar ucuz kurtulabilirdim, ama başkaları için sonuçlar daha vahim olabilirdi. Lütfen, silahlarla havaya ateş etmeyin. Bu basit bir mesele değil. Videoda gözüktüğü gibi hafif eğik duruyordum dik dursaydım zaten şu an daha büyük sorunlarla uğraşıyordum. Belki de hayatta olmayacaktım. Şu an konuşabiliyorum belki ama vücudumda ki ağrıları anlatamam. 2 gündür geçmeyen bir ateş ve kemik ağrıları var. Lütfen, havaya atış yapmasınlar. Poligonlara gitsinler, kontrollü ve güvenli yerlerde yapılmasına dikkat edelim" dedi.

"Artık yeter"

Mutlu’nun annesi Yıldız Mutlu (65) ise "Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyorum. Artık yeter, silah seslerinden dolayı balkona bile çıkamaz hale geldik. Canımızı, sevdiklerimizi kimlere emanet edeceğiz. Kör kurşun nedeniyle oğlum az kalsın hayatını kaybediyordu. Bu olaylara bir son verilsin artık. Hala şoktayım ve kendimi toparlayamıyorum. Biricik oğluma bir şey olsaydı ne yapardım" diye konuştu.