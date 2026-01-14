Hafif Kar Yağışlı -2.3ºC Ankara
Türkiye
AA 14.01.2026 15:41

Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı

Sakarya'da etkili olan son yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 8 santimetre yükselerek 28,50 metreye ulaştı.

Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan son kar yağışları Sapanca Gölü havzasına katkı sağladı.

Karların erimesi ve yağışların aralıklarla devam etmesiyle sular dereler aracılığıyla göle ulaştı. Kurumaya yüz tutmuş dere yatakları yeniden hayat buldu ve kıyı kenarındaki belirginleşen çekilmeler ise geri gelmeye başladı.

Uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü'nün su seviyesinde son yağışlarla bir haftada 8 santimetrelik artış yaşandı. Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, geçen haftalarda 28,42 metre olan gölün su seviyesi 28,50 metreye çıktı.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için gelişmelerin anlık takip edildiği bildirilen açıklamada, "Mevcut kaynaklarımızı korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan artış vatandaşlarımızda rahatlığa neden olmamalı. Şehrimizin göz bebeğinin geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Sapanca Gölü
