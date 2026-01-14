Hafif Kar Yağışlı -2.3ºC Ankara
Türkiye
İHA 14.01.2026 14:46

Lüks siteye getirilen kargo paketi bomba gibi patladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir sitenin lobisinde incelenen kargo paketinin patlaması sonucu 2 özel güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki bir sitenin danışma bölümüne kurye tarafından paket bırakıldı.

Kuryenin durumundan ve paketten şüphelenen güvenlik personeli, durumu kargonun alıcısı olan daire sakinine bildirdi.

Daire sakininin lobiye inerek güvenlik görevlileriyle birlikte incelediği kutu, kapağının açılmasıyla birlikte büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yapılan incelemede, paketin içerisine havai fişek yerleştirildiği ve patlamanın bu nedenle gerçekleştiği anlaşıldı.

"Kuryenin kıyafetinde logo olmamasından şüphelendim"

Patlama anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, paketin incelendiği sırada alev alarak patladığı, kıvılcımların etrafa saçıldığı ve lobidekilerin panikle uzaklaştığı yer aldı.

Olayda yaralanan güvenlik görevlisi Harun Arkın, paketi getiren kuryenin kıyafetinde herhangi bir firma amblemi bulunmamasından şüphelendiğini belirterek, "Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi incelediği sırada patlama meydana geldi. Gözümde ve kulağımda ufak hasar oluştu ancak sağlık durumum iyi." ifadelerini kullandı.

Güvenlik firması yetkilisi ise personelin dikkati, alınan eğitimler ve teknolojinin etkin kullanımı sayesinde daha büyük bir olayın önüne geçildiğini vurguladı. Yetkili, paketin şüpheli olduğunun önceden değerlendirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul
