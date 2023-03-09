Irak’ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Türkiye'de farklı işletmelerden numuneler alındı. Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nün incelediği numunelerde daha önce Türkiye'de rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edildi.

Bakanlık, hastalığın yayılmaması için ivedilikle çalışmalara başladı. Virüsün görüldüğü 8 işletmede karantina tedbirleri alındı.

Yeni tip şap virüsüne karşı aşı üretildi ve kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne de bildirimde bulunuldu.

Hayvan pazarları hastalık riski nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Büyükbaş hayvanlar aşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret Odasındaki toplantının ardından SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişçi, vatandaşların kaygılanmaması ve endişelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Kirişçi, "Aşı geliştirildi ve yeterli üretime başlandı. Büyükbaş hayvanlarımızın tamamı aşılanacak" dedi.