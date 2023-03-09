İlçeye bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan Davulcu'nun depremzedelere soba göndermesi ve depremzedelere "Karaciğerim, yavrularım, size sobamı gönderiyorum" diye seslenmesi sosyal medyada ilgi görmüştü.

Beş çocuk, 20 torun sahibi Davulcu’nun sobasının yanı sıra yastık ve yorgan da gönderdiği yardımları yakınları tarafından AFAD yetkililerine teslim edilmişti.

Sosyal medyadan Davulcu'nun görüntülerini gören yardımseverler, Davulcu'ya ev eşyaları gönderdi.

Davulcu, kendisine gelen eşyaları da el sürmeden depremzedelere gönderdi.

Engelli eşi ile yaşayan Davulcu'yu ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Sultan ninemizi ziyaret ettik, bir ihtiyacının olup olmadığını sorduk. Kendisi o kadar geniş gönüllü bir insanki hiçbir ihtiyacının olmadığını söyledi. Kendisine gelen yardımları da depremzedelere göndererek bir kez daha gönüllerimizi fethetti." diye konuştu.