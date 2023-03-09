Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'ye şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Tunceli'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde şap virüsünün "SAT-2 suşunun" hızlı bir şekilde yayılım gösterdiği belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde de ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat haricinde) hayvan hareketleri yasaklanmış bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Tunceli
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