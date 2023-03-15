Şanlıurfa'da dün akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.

Bir kişiye yıldırım isabet etti

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Vatandaşlara 'evleri boşaltın' uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir başka açıklamada ise, Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların başka hastanelere sevk edildiğini, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.

Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim ve öğretime ara verildi

Sağanak nedeniyle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerin de idareli sayılacağı belirtildi.