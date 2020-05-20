Yangın, Esentepe Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi.

Dairedek yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek, üst katlarda yaşayan apartman sakinleri tahliye etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.