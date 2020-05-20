Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bayramda hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji bayramda hava sıcaklığının 10 ila 15 derece azalacağını belirterek yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada hava tahminini paylaştı. Geçtiğimiz hafta Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi yaşanırken, sıcak hava dalgası yarından itibaren etkisini kaybedecek.
Ülke geneli kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıkları yurt genelinde 10 ila 15 derece azalacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.
Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:32
Son Haberler
- 16:04
- 15:58
- 15:51
- 15:40
- 15:41
Sıradaki Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz