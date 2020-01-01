Türkiye

Şanlıurfa'da yoğun sis: Trafik durma noktasına geldi

01 Ocak 2020 Çarşamba 23:59 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 23:51

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Trafikte zorlanan bazı sürücüler, yol kenarında dörtlüleri yakıp bekledi.

[Fotoğraf: İHA]