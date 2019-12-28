Şanlıurfa polisi, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

5 lüks araç, yüklü miktarda para, bahis kuponları, bir miktar altın, 2 tabanca, çok sayıda mermi ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber