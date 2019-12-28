Türkiye
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 04:07
Şanlıurfa'da, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Şanlıurfa polisi, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
5 lüks araç, yüklü miktarda para, bahis kuponları, bir miktar altın, 2 tabanca, çok sayıda mermi ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: şanlıurfa Yasa dışı bahis operasyon