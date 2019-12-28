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İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti28 Aralık 2019 Cumartesi 03:12 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 03:16
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Halil İbrahim Eker'in kullandığı otomobil, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte Tevfik Özdemir yönetimindeki tırla çarpıştı.
Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir Kemalpaşa tır trafik Kazası