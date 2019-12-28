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Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı28 Aralık 2019 Cumartesi 00:42 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 00:53
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Bursa-Karacabey kara yolunda seyreden Cemalettin Kılıç idaresindeki kamyonet, Uluabat Mahallesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Ayhan Apak yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Yaralanan Cemalettin Kılıç, Hasip Mengir ve eşi Zengin Mengir, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zengin Mengir ve Hasip Mengir buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Etiketler: bursa Karacabey trafik Kazası Bursa-Karacabey kara yolu