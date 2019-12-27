Siirt'in Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Siirt Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yolların ulaşıma açıldığını belirterek sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Canpolat, "Pervari, Eruh ve Şirvan İlçelerimize bağlı toplam 18 köy yolumuz yağan kardan dolayı ulaşıma kapanmıştı. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde yollarımız tekrar ulaşıma açıldı. Halen yağışlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri mutlaka zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları uyarısında bulunuyoruz. Karla mücadele çalışmamız 7 gün 24 saat devam etmektedir" dedi.

İki yaşındaki Berivan hastaneye yetiştirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeye bağlı Doğan köyü yolunu ulaşıma kapatırken, yüksek ateşten dolayı havale geçiren 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Gelen ihbar üzerine Pervari İlçesi Doğan Köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 2 yaşındaki Berivan Bulut ve ailesini alarak, Gecittepe mevkiinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Berivan Bulat'a ilk müdahale burada yapılırken Bulut ekipler tarafından Pervari Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Öte yandan, İl Özel İdaresi kurtarma ekipleri Pervari ve Şirvan ilçelerinde yolda mahsur kalan araçları kurtararak güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırılmasını sağladı.

Kaynak: TRT Haber