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Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün hayatını kaybetti27 Aralık 2019 Cuma 22:41 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 22:44
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti. Üstün, "Elbirliği" adını verdiği, insanların faizsiz ev ve otomobil sahibi olmasını sağlayan sistemi geliştiren isim olarak biliniyor.
Emin Grup'tan yapılan açıklamada, iş adamı Emin Üstün'ün 27 Aralık Cuma günü yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtildi.
Üstün için cenaze namazı, 28 Aralık Cumartesi günü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde ikindi namazını müteakip kılınacak.
Emin Üstün, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: TRT Haber